Оккупанты открыли огонь по людям, которые пытаются эвакуироваться из Мариуполя

Вчера, 5 марта, Россия также нарушила свои же договоренности

Оккупанты нарушили "тишину" / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе во время второй попытка "зеленого коридора" оккупанты снова устроили обстрелы.

Об этом сообщает полк "Азов".

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Российские войска снова нарушили "тишину".

"Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины. Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных гражданских граждан – гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать варить и у кого", – говорится в сообщении.

Кровавый стиль РФ

Вчера, 5 марта, Россия подтвердила установление режима тишины и открытия гуманитарных коридоров для двух городов – Мариуполя и Волновахи. Однако РФ нарушила свои же договоренности.

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В момент, когда люди начали выходить к автобусам, оккупанты открыли огонь по маршруту следования из Мариуполя. Они продолжили обстрел Волновахи из тяжелого вооружения.

Украина была вынуждена вернуть людей в бомбоубежища, чтобы не подвергать их еще большей опасности.

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