Оккупанты открыли огонь по людям, которые пытаются эвакуироваться из Мариуполя

В Мариуполе во время второй попытка "зеленого коридора" оккупанты снова устроили обстрелы.
Об этом сообщает полк "Азов".
Российские войска снова нарушили "тишину".
Далее по теме
"Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины. Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных гражданских граждан – гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать варить и у кого", – говорится в сообщении.
Кровавый стиль РФ
Вчера, 5 марта, Россия подтвердила установление режима тишины и открытия гуманитарных коридоров для двух городов – Мариуполя и Волновахи. Однако РФ нарушила свои же договоренности.
В момент, когда люди начали выходить к автобусам, оккупанты открыли огонь по маршруту следования из Мариуполя. Они продолжили обстрел Волновахи из тяжелого вооружения.
Украина была вынуждена вернуть людей в бомбоубежища, чтобы не подвергать их еще большей опасности.