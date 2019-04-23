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Оккупанты получили жесткий ответ ВСУ: трое уничтожены, еще семеро – ранены

Сегодня, 07:27

В результате вражеских обстрелов один украинский боец погиб и еще трое получили ранения

Фото: Минобороны Украины

На протяжении суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вражеским огнем один наш боец был убит и еще трое – ранены. В свою очередь, на каждый обстрел противника ВСУ давали адекватный ответ – были уничтожены трое боевиков и ранены еще семеро.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подвергались наши подразделения подвергались обстрелу:

- из минометов калибра 82 мм возле Марьинки;

- дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия – возле Гнутово;

- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Павлополя;

- дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у насленнных пунктов Авдеевка и Опытное.

В зоне ответственности группировки "Север" противник восемь раз открывал огонь:

- трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия – возле Новоалександровки;

- дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – возле Катериновки;

- дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Золотое-4;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

Как стало известно, бойцы ООС с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую БМП.


Напомним, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери .

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Тег ВСУ, обстрел, обстрелы, оккупанты, ООС

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