Оккупанты получили жесткий ответ ВСУ: трое уничтожены, еще семеро – ранены
В результате вражеских обстрелов один украинский боец погиб и еще трое получили ранения
На протяжении суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вражеским огнем один наш боец был убит и еще трое – ранены. В свою очередь, на каждый обстрел противника ВСУ давали адекватный ответ – были уничтожены трое боевиков и ранены еще семеро.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подвергались наши подразделения подвергались обстрелу:
- из минометов калибра 82 мм возле Марьинки;
- дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия – возле Гнутово;
- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Павлополя;
- дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у насленнных пунктов Авдеевка и Опытное.
В зоне ответственности группировки "Север" противник восемь раз открывал огонь:
- трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия – возле Новоалександровки;
- дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – возле Катериновки;
- дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Золотое-4;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.
Как стало известно, бойцы ООС с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую БМП.
Напомним, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери .
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