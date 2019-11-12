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Оккупанты продолжают обстрелы Донбасса: в ВСУ есть раненый

12 ноября, 07:20

Враг снова применил против украинской армии запрещенные Минскими договоренностями вооружения

/ Фото: Getty Images

За минувшие сутки вооруженные группировки России и ее пособников на Донбассе 16 раз открывали огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, 11 ноября враг снова применил запрещенные Минскими договоренностями вооружения – минометы калибра 82 и 120 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 7 обстрелов:

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  • у Гнутово – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Верхнеторецкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино – из стрелкового оружия;
  • дважды у Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку от Старогнатовки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было 9 вражеских обстрелов:

  • три у Луганского – из станковых противотанковых, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Орехово – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • четыре неподалеку от Южного - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
  • у Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – добавили в пресс-центре ООС.

С начала 12 ноября российские оккупационные войска не проявляли огневой активности на Донбассе. Потерь в ВСУ также не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее, 10 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо бойцов ВСУ были ранены.

В то же время, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил о потерях, которые оккупанты понесли 10 ноября: одном погибшем и одном раненом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ южное обстрелы Красногоровка гнутово война на Донбассе Старогнатовка ООС Богдановка Орехово

Источник: Сегодня

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