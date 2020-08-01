Оккупанты проводили мобилизацию на Донбассе, вселяя страх населению – разведка

В оккупированных районах Донбасса боевики угрозами заставляют мужчин из местного населения заключать контракты со своими вооруженными формированиями.
Об этом сообщили в штабе Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.
"Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе существенно недоукомплектованы и хотят решить эту проблему, использовав потенциал мирного населения мужского пола, но безрезультатно. Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - говорится в сообщении.
Оккупанты, не имея поддержки и авторитета, "внушают страх мужчинам призывного возраста" и путем угроз заставляют заключать контракты. Также личный состав оккупантов продолжают укомплектовывать наемниками из России.
По данным разведки, в подразделениях оккупационных войск наблюдается низкое морально-психологическое состояние, не прекращаются самоубийства и дезертирство.
Кроме того, становится нормой употребление алкоголя и наркотиков, а главари теряют контроль над подчиненными.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что боевики на Донбассе продолжали нести потери даже после начала режима полного прекращения огня.
Также напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики каждый день нарушают.
29 июля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что в зоне проведения Операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируется, что с начала действия перемирия у ВСУ не было ни одного раненого и погибшего .
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