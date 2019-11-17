Оккупанты снова нарушили Минские соглашения: ВСУ понесли потери

Позиции военнослужащих ВСУ 15 раз попали под обстрелы из вражеских вооружений

/ Фото: AFP

Несмотря на разведение войск на нескольких участках соприкосновения на Донбассе, боевики продолжают обстреливать позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, только за минувшие сутки, 16 ноября, враг не менее 15 раз нарушил Минские договоренности, в результате чего один боец погиб.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – заявили в ООС, отметив и огневую активность вражеских снайперов.

В частности, враг обстреливал позиции ВСУ на Донбассе:

у Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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трижды у Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия;

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неподалеку от Майорска – из СПГ, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Луганского - с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

около Новолуганского и Попасной - из РПГ и стрелкового оружия;

возле Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в районе Крымского - из минометов калибров 82 и 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", – подытожили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее военнослужащие ВСУ 13 раз попали под обстрелы на Донбассе. В результате этого один из них получил боевую травму.

Кроме того, ранее в ВСУ назвали имя участника операции Объединенных сил, который погиб в результате обстрелов в Луганской области 14 ноября - им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.

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