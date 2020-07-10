Оккупанты снова стреляют из запрещенного оружия: в ВСУ опять потери

С начала суток на Донбассе, где продолжаются вражеские обстрелы оккупантами, с начала суток были ранены трое украинских военнослужащих – их оперативно госпитализировали и оказали помощь.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил.

По информации военных, всего за этот день украинские позиции были атакованы 9 раз, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли:

на подступах к Причепиловке - из минометов калибра 120-мм;

- из минометов калибра 120-мм; возле хутора Вольного и Орехового – из минометов 120-мм и гранатометов различных систем;

и – из минометов 120-мм и гранатометов различных систем; под Новотошковским и Новолуганским – из минометов 82-мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли:

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дважды в пригороде Авдеевки – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, именно тут был ранен один из военнослужащих ;

– из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ; неподалеку от Водяного – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На все провокации защитники, проявив мужество и выдержку, решительно ответили, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины".

"Потери захватчиков уточняются", – добавили в ООС.

Напомним, накануне захватчики 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, однако никто из них при этом ранен не был.

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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