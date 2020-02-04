Оккупанты требуют от жителей Донбасса отказаться от украинских паспортов: что знает разведка

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Российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, которые не намерены отказываться от украинского гражданства.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщаете пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как стало известно украинской разведке, руководители отдельных предприятий не выплачивают зарплату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим т.н. "республиканских паспортов". В то же время оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия т.н. "паспорта ДНР/ЛНР".

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Кроме того, установлено, что местным боевикам дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей, сообщает ГУР МОУ.

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Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019-м году. В российском МВД уточнили, что более 136 тыс. из них – жители оккупированных территорий, еще порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил, что это – прямая российская агрессия и действия, которые противоречат Минским соглашениям.

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