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Оккупанты устроили обстрел школ в Донецке, пытаясь обвинить ВСУ

Сегодня, 17:40

Оккупанты запретили администрации школ общаться с наблюдателями ОБСЕ

Фото: Сегодня
Оккупанты устроили обстрел школ в Донецке, пытаясь обвинить ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a92/c1c/5c5a92c1c58f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a92/c1c/5c5a92c1c58f8.jpg Донбасс Оккупанты запретили администрации школ общаться с наблюдателями ОБСЕ

В Донецкой области оккупанты устроили обстрелы двух школ и попытались обвинить в этом бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, 23 марта мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала следы от снаряда в одной из школ Донецка. По предварительной оценке, огонь велся из крупнокалиберного пулемета.

"Это 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. Сотрудники школы заявили, что обстрел произошел 21 марта утром, когда ученики уже пришли", ‒ говорится в сообщении.

При этом сообщать подробности в разговоре с наблюдателями ОБСЕ без разрешения оккупантов в администрации школы отказались. При этом указано, что снаряд не мог быть выпущен украинскими военными, поскольку ближайшая позиция ВСУ находится в трех километрах от здания учебного заведения, слишком большом для пулеметного огня.

Второй обстрел школы произошел в поселке Гольмовский под Донецком – там на втором этаже обнаружили трещину в окне и сантиметровое отверстие.

"Оккупационные "власти" РФ запретили сотрудникам школы впускать наблюдателей внутрь и осматривать повреждение. Они только сообщили, что повреждения стали результатом обстрела 20 марта", ‒ отметили в штабе.

Между тем, позиции украинских войск находятся от пострадавшего здания на расстоянии, которое не может преодолеть снаряд, оставивший подобное повреждение.

В штабе добавили, что обстрелы школ свидетельствуют о провокациях россиян, которые пытаются обвинить ВСУ и скрыть свои преступления против мирного населения.

Напомним, переговорщики Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказывал представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ было найдено взаимопонимание.

Стоит отметить, что противник регулярно нарушает режим прекращения огня по сегодняшний день, применяя запрещенное "Минском" вооружение. Так, например, 24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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Тег провокация, школа, Донецк, Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС

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Сегодня

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