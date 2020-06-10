Оккупанты заблокировали КПВВ на Донбассе: люди теряют сознание в очередях

У пунктов пропуска собрались сотни людей, которых боевики не пропускают

На Донбассе оккупанты заблокировали возобновление работы контрольных пунктов въезда и выезда, на КПВВ собрались немалые очереди, а некоторые люди не выдерживали жары и падали в обморок.

Так, в Луганской области на 10 июня планировалось возобновление работы пункта пропуска "Станица Луганская", а в Донецкой – КПВВ "Марьинка".

По данным украинских пограничников, на КПВВ "Марьинка" собралось почти 100 человек, из которых 70 – люди преклонного возраста, а 10 – дети, все они ожидают пропуска еще с шести часов утра.

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Как сообщают "Новости Донбасса", с украинской стороны людей начали пропускать в 11:00, однако боевики не позволили им попасть на оккупированную территорию.

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В "Станице Луганской" шесть человек ожидают прибытия представителей так называемого МИД "ЛНР", а одна женщина рассказала, что накануне ей пообещали пропуск через линию соприкосновения, но боевики отказались ее впустить, утверждая, что людей "нет в списках".

По данным представителей фонда "Право на оборону", не выдержал летней жары 47-летний мужчина – он потерял сознание, его увезла карета скорой помощи.

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Как сообщали новости "Сегодня", КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы. Шесть пунктов пропуска начали работать по летнему времени.

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