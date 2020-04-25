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Оккупанты "закрыли" Луганск: передвижения по городу ограничили

25 апреля, 13:10

Руслан Ровик

Продавцам аптек и магазинов приходится заполнять анкеты

В оккупированном Луганске из-за распространения коронавируса боевики запретили въезд и выезд из города, а также ограничили передвижение людей по улицам.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина.

"Между городами ограничили передвижение. А теперь в городе прекратит работу общественный транспорт. А людям запретят выходить на улицу. Если вышел дальше 500 метров от дома, нужно будет предъявить справку или будет штраф", – говорится в сообщении.

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Кроме того, всех работников продуктовых магазинов и аптек обязали заполнить анкеты, по которым будут выдаваться разрешения на перемещение по городу.

"В магазинах у всех справки будут. Таксисты тоже говорят, что вчера сдавали документы и фотографии. То ли справки будут, то ли пропуска", - сообщил источник.

В справке для передвижения по городу указывается адрес проживания, место и график работы.

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Напомним, ранее в селе Варваровка Кременского района Луганской области, где обнаружили пять случаев заражения коронавирусом, въезд в населенный пункт ограничили.

Также мы сообщали о том, что в Украине выплачивают соцпомощь людям, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за коронавируса и связанного с ним карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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