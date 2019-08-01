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Около моста в районе Станицы Луганской началось разминирование

Сегодня, 22:51

Как только территория будет очищена от боеприпасов, начнется ремонт переправы

Около моста в районе Станицы Луганской началось разминирование Донбасс Как только территория будет очищена от боеприпасов, начнется ремонт переправы

Вокруг разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской начали разминировать территорию.

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Об этом договорились участники трехсторонней контактной группы в Минске. Как только уберут все снаряды, начнут ремонт переправы. На восстановление моста потребуется несколько месяцев, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

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А автомобильный мост был разрушен еще в 2015 году, его несколько раз взрывали.

Отметим, что враг с начала "хлебного перемирия" регулярно обстреливает украинских военных, применяя при этом и тяжелое вооружение. Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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Донбасс ремонт мост Станица Луганская разминирование Сайдик

Источник: Сегодня

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