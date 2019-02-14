Около полусотни людей застряли в "серой зоне" из-за провокации боевиков

46 человек из "серой зоны" были эвакуированы

В очереди на КПВВ Майорск на Донбассе умер пенсионер. Фото: Facebook

Около полусотни людей застряли в "серой зоне" из-за провокации боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png 2019-02-14T23:38:00+02:00 Донбасс 46 человек из "серой зоны" были эвакуированы

Боевики "ДНР" осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, из-за чего 46 человек остались в "серой зоне". Об этом представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский сообщил в Facebook.

"Только что мне позвонили люди, находящиеся в серой зоне, между Горловкой и Зайцево (КПВВ "Майорск"). Они мне сообщили, НВФ (незаконные вооруженные формирования – ред.) "ДНР" совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, в результате чего 46 человек остались в "серой зоне", – написал Лисянский.

Он также сообщил, что 46 человек из "серой зоны" были эвакуированы.

"По решению командующего штаба ООС генерал-лейтенанта Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на данный момент люди проходят процедуру оформления на КПВВ "Майорск". Все службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины", – отметил представитель Омбудсмена.

Информацию подтвердил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

"Очередная провокация пророссийских оккупантов: со стороны оккупированной Горловки после закрытия КПВВ "Майорское" они пропустили 46 человек, хорошо зная, что украинский пропускной пункт уже не работает. Сейчас люди находятся в серой зоне. Они пока даже не пересекли так называемый "ноль"", – сообщил в Facebook Куць.

Он добавил, что с руководством операции Объединенных сил решается вопрос, как возобновить работу КПВВ и пропустить людей на контролируемую украинским правительством территорию.

"Такие действия со стороны пророссийских боевиков – это очередная позорная провокация и нарушение всех международных и гуманитарных норм. За ситуацией следят международные организации", – добавил Куць.

Напомним, боевики атаковали ВСУ на Светлодарской дуге и под Мариуполем и понесли потери. Жарко было в районе Лебединского и Травневого, Авдеевки и Крымского.

Также мы писали, что боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и получили ответку. В основном враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм, сообщили в штабе.

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