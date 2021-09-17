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Онлайн-музей "Голоса мирных" собирает детские воспоминания о начале войны в Донбассе

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
17 сентября, 23:22
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"Неделя Мирных" – это проект национального масштаба, который Фонд Рината Ахметова проводит четвертый год подряд
Музей "Голоса мирных" собирает детские воспоминания о войне. Скриншот с видео
Музей "Голоса мирных" собирает детские воспоминания о войне. Скриншот с видео

Они вспомнят тот самый день, когда началась война. Тысячи школьников на следующей неделе будут писать эссе, которые войдут в новейшую историю. Лучшие работы подростков попадут в самый большой онлайн-музей "Голоса мирных". Уникальная платформа, где будут собраны 100 тысяч свидетельств жителей Донбасса, пострадавших из-за конфликта на Востоке.

В школе Алексеево-Дружковки, где учатся ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, довольно необычный урок. Подростки рассказывают о том, когда для них началась война. У каждого – своя точка отсчета. Об этом и будут писать в эссе.

"Нас позвали в подвалы и мы сидели, не знали, что будет дальше. Как мы вышли, и видели, как танки едут. Мы тогда узнали, что началась война", – делится ученица Алексеево-Дружковской специальной санаторной школы-интерната №13 Елена Татарченко.

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Влад и Юля хотят рассказать о друзьях и знакомых. Среди них – переселенцы, ребята из прифронтовой зоны. Конкурс творческих эссе инициировал Фонд Рината Ахметова в пределах Меморандума о сотрудничестве с Институтом модернизации содержания образования МОН. Писать работы будут старшеклассники четырех областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской. Старт на "Неделе Мирных". Это проект национального масштаба, Фонд проводит его уже четвертый год подряд.

"Конкурс творческих эссе имеет целью подчеркнуть важность мира, как главной ценности общества, и приурочен к Международному дню мира, отмечается 21 сентября", – отмечает менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

На доске отпечатки пальцев – это эмблема проекту Фонда "Голоса Мирных". У каждого человека узор – неповторим. Как и исповеди мирных о пережитом во время конфликта на Донбассе. Эти истории и собирает уникальный онлайн-музей. Эссе тоже попадут в архив.

"Я помню эти страшные дни, когда началась война. Ты со студии не выходишь, тебе приходит информация с Востока просто о таких вещах, ты думаешь – ты спишь? Что такого не может происходить на родной земле", – говорит амбасадор Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков.

Телеведущий Игорь Пупков – амбасадор Фонда Рината Ахметова. Встречи со школьниками для телезвезды уже традиционные. Он рассказывает детали конкурса. Говорит, лучшие авторы эссе получат подарки от Фонда: ноутбуки, мобильные телефоны и наборы для видеоблоггеров. Не забудут и об учителях.

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