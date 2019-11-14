ООН озвучила количество жертв боевых действий на Донбассе

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитало общее числожертв боевых действий в Донбассе с марта 2014 году до 31 октября 2019.

Об этом пишет Радио Свобода.

От 41 тысяч до 44 тысяч человек — такое общее количество жертв (жертвами ООН называет и погибших, и раненых — Ред.), с марта 2014 году до 31 октября 2019 вследствие конфликта на Донбассе.

Из них 9750 человек — это комбатанты, то есть люди, которые с оружием участвуют в боевых действиях с обеих сторон фронта.

По данным ООН, на Донбассе погибли 4100 защитников Украины.

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Среди пророссийских боевиков, ООН называет "членами вооруженных групп", речь идет о 5650 погибших.

Жертвы среди гражданских составляют 25-26% от общего количества жертв.

"Этот процент со временем менялся. В 2014 году приблизительная доля гражданских лиц в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, составляла 33-34 процента (одна погибшая гражданское лицо на двух погибших военных), тогда как в 2019 году он оценивается в 4-5 процентов: одна гибель гражданского лица вследствие артиллерийских обстрелов, обстрелов с ЛВСО (легких вооружений и стрелкового оружия — Ред.) и минных инцидентов, на 20-22 гибели военных в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов с ЛВСО и минных инцидентов", – говорится в сообщении ООН.

С начала 2019 на Донбассе погибли 25 гражданских жителей, а 130 получили ранения, сообщает Управление верховного комиссара ООН.

По сообщению, больше всего людей – 17 погибли от мин. Еще семь человек погибли в результате артиллерийских обстрелов, один человек – в результате ДТП с участием военных.

Как сообщали штаб Объединенных сил, 13 ноября боевики на Донбассе в ход пустили запрещенное оружие. Всего были зафиксировано 17 обстрелов позиций ВСУ. Противник бил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Особенно горячо было на Луганском направлении.

В то же время 12 ноября на Донбассе украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

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