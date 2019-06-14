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ООН: За время конфликта на Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей

14 июня, 05:46

Более семи тысяч получили ранения

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Getty Images

С апреля 2014 года по 9 июня текущего года более 3,3 тысяч мирных жителей погибли в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом во время брифинга в Киеве заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"Пять лет прошло, но конфликт продолжается. Тогда, как и сейчас, гражданские страдают от конфликта, влияние которого имеет множество форм. Смерти и ранения являются самыми частыми последствиями. С апреля 2014-го по 9 июня не менее 3 332 гражданских лиц погибли, а более 7 тыс. получили ранения", – отметила Фрейзер.

По ее словам, с 1 января по 9 июня этого года УВКПЧ задокументировало 70 жертв среди гражданского населения на Донбассе – 12 погибших и 58 раненых.

Напомним, 14 мая из Киева в Германию отправили на лечение бойцов, получивших ранения на Донбассе. Медики отобрали для лечения бойцов с пулевыми и осколочными ранениями. Врачи сопровождали всех на протяжении полета, чтобы потом развезти по четырем разным клиникам. Немцы полностью оплачивают лечение и гарантируют выздоровление раненых.


Ранее мы писали, что в Киев самолетом привезли 22 украинских бойцов, раненых на Светлодарской дуге. Военные чудом уцелели, а некоторые из них получили серьезные ранения.

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Тег Донбасс, погибшие, мирные жители, ато, ООС

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