Боевики ударили из артиллерии по ВСУ: где шли бои

Противник совсем обнаглел и наотрез отказывается придерживаться договоренностей о прекращении огня

REUTERS/Alexander Ermochenko

На Донбассе не утихают обстрелы. За прошедшие сутки боевики 11 раз атаковали позиции украинских военных, но обошлось без потерь у украинской армии.

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра.

В районе Марьинки – стреляли из противотанковых пушек.

Неподалеку населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

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У поселка Широкино – из минометов 82-го калибра.

Вблизи Светлодарска – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Катериновки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Старогнатовка – из стрелкового оружия.

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"Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ", – заявили в ООС.

С начала текущих суток противник стрелял в районе Гладосово и Марьинки со станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях снайпер боевиков убил украинского военного, когда он нес службу на боевом посту. Мы публиковали его фото и узнали имя погибшего.

Видео: Сегодня

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