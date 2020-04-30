Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

"Операция мести": ВСУ уничтожили ракетой внедорожник боевиков (видео)

30 апреля, 09:41

Сергей Мартынец

Наши военные грамотно спланировали операцию и отомстили оккупантам

На Донбассе не утихает вражеский огонь, но украинские военные наказывают боевиков за обстрелы. 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ уничтожили внедорожник боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, выложив соответствующее видео.

По его словам, это "ответка" украинских воинов боевикам за обстрел мирных жителей и гибель военного.

"Это видеоотчет о боевой работе 30-й бригады, отснятый сегодня (29 апреля). На нем хорошо видно, как бригадные противотанкисты управляемой ракетой уничтожают командирский внедорожник одного из подразделений боевиков. Это ответ на обстрел Золотого-4, где "ЛНРовцы" накрыли три дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец. Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений, и качественной грамотной разведки", – написал Цаплиенко.

Реклама

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

Журналист напомнил, что в течение последних лет на этом участке фронта (в районе Золотого) боевики управляемыми ракетами расстреляли не одну украинскую военную машину.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе под огонь боевиков попали жилые дома. 28 апреля в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома, мирные жители не пострадали. Военные показали фото последствий обстрела.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики внедорожник птрк Андрей Цаплиенко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреляУкраина
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионовУкраина
Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявление
Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявлениеПолитика
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...