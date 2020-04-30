"Операция мести": ВСУ уничтожили ракетой внедорожник боевиков (видео)

На Донбассе не утихает вражеский огонь, но украинские военные наказывают боевиков за обстрелы. 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ уничтожили внедорожник боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, выложив соответствующее видео.
По его словам, это "ответка" украинских воинов боевикам за обстрел мирных жителей и гибель военного.
"Это видеоотчет о боевой работе 30-й бригады, отснятый сегодня (29 апреля). На нем хорошо видно, как бригадные противотанкисты управляемой ракетой уничтожают командирский внедорожник одного из подразделений боевиков. Это ответ на обстрел Золотого-4, где "ЛНРовцы" накрыли три дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец. Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений, и качественной грамотной разведки", – написал Цаплиенко.
Журналист напомнил, что в течение последних лет на этом участке фронта (в районе Золотого) боевики управляемыми ракетами расстреляли не одну украинскую военную машину.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе под огонь боевиков попали жилые дома. 28 апреля в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома, мирные жители не пострадали. Военные показали фото последствий обстрела.
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