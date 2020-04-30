"Операция мести": ВСУ уничтожили ракетой внедорожник боевиков (видео)

На Донбассе не утихает вражеский огонь, но украинские военные наказывают боевиков за обстрелы. 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ уничтожили внедорожник боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, выложив соответствующее видео.

По его словам, это "ответка" украинских воинов боевикам за обстрел мирных жителей и гибель военного.

"Это видеоотчет о боевой работе 30-й бригады, отснятый сегодня (29 апреля). На нем хорошо видно, как бригадные противотанкисты управляемой ракетой уничтожают командирский внедорожник одного из подразделений боевиков. Это ответ на обстрел Золотого-4, где "ЛНРовцы" накрыли три дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец. Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений, и качественной грамотной разведки", – написал Цаплиенко.

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Журналист напомнил, что в течение последних лет на этом участке фронта (в районе Золотого) боевики управляемыми ракетами расстреляли не одну украинскую военную машину.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе под огонь боевиков попали жилые дома. 28 апреля в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома, мирные жители не пострадали. Военные показали фото последствий обстрела.

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