Опубликованы фото из кафе "Сепар", где погиб Захарченко

Сегодня, 02:26

 От взрыва в кафе выбило все окна, стены здания обрушились

В Telegram-каналах Inside Donetsk и Life Shot обнародовали новые фотографии места гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко, сделанные сразу после взрыва.

Сообщается, что от взрыва в кафе Сепар в центре оккупированного Донецка выбило все окна, стены здания обрушились.

Кроме того, на одной из фотографий, запечатлено тело человека в военной форме, по всей видимости, погибшего Александра Захарченко.

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Напомним,  31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
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