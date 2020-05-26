Киборг Терещенко о начале боев за Донецкий аэропорт: Ощущалось воодушевление, ведь наконец наш спецназ начал действовать

Александр Терещенко рассказал, почему весной 2014-го он отправился в военкомат, как осенью попал в ДАП и почему боевики стремились захватить эту позицию

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 по январь 2015 года. Но их началом считают 26 мая. Именно в этот день, ровно шесть лет назад, произошел первый бой между украинскими военными и пророссийскими вооруженными формированиями за контроль над аэропортом. Тогда украинские военные взяли контроль над объектом, нанеся значительный урон пророссийским наемникам.

Заместитель министра по делам ветеранов и защитник аэропорта Александр Терещенко в то время еще ждал отправки на фронт в родном Николаеве и внимательно следил за героическим путем земляков из Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Мы пообщались с защитником Донецкого аэропорта о его воспоминаниях, впечатлениях, и отношении к происходящему, которые, как впоследствии оказалось, стали началом войны.

- В одном из интервью вы указывали, что когда пришли в апреле 2014 в военкомат, вас согласились мобилизовать, но лишь когда будет угрожать опасность вашему городу – Николаеву. Было ли в то время ощущение, что война может постучать даже в такое, достаточно удаленное от Донбасса место?

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- Конечно, тогда такое ощущение было. Все стремительно развивалось, события быстро менялись. Каждое утро, включая телевизор, сердце начинало учащенно биться. Захватывали ОГА в Луганске, Донецке, Харькове, затем их освобождали. У нас в Николаеве была также очень тревожная ситуация. В апреле 2014 года у нас в городе был палаточный городок сепаратистов. Он был в центре города с флагом-триколором, и потом даже говорили, что видели Гиркина во время захвата ОГА, но патриоты дали отпор, и они сконцентрировались на Донецке-Луганске.

Тогда все понимали, что Николаев и Херсон близко к Крыму, и в городах в целом большое количество пророссийски настроенных людей. До сих пор помню, насколько это тогда волновало. Каждое утро было тревожным.

- Тогда сепаратисты распространяли в соцсетях "карты" с нарисованным "сухопутным путем" от Ростова в Крым по территории Украины, в том числе и через Николаев.

- Да, такие варианты рассматривались, и мы все понимали и видели в каком состоянии армия. Серьезных сил сопротивляться тогда не было. Когда я пошел в военкомат проситься, чтобы меня взяли служить, меня отправили домой, ведь у меня была не очень востребованная специальность.

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И в городе стало тише, когда наши войска пошли вдоль российско-украинской границы, закрывая пограничные пункты. Но потом россияне начали открыто обстреливать нашу армию из-за границы. Наша Николаевская 79-я бригада попала в окружение и мы поняли, что Россия вмешалась в конфликт.

Тогда мне в военкомате сказали, что формируется рота охраны военкомата на случай боевых действий в Николаеве. Я фактически бегом побежал записываться в ее ряды, ведь должен был понимать, как действовать в подобной ситуации, где взять оружие, кому подчиняться, где собираться.

- 26 мая у многих было приподнятое настроение, ведь войска начали активно давать отпор. Как Вы помните тот день?

- Конечно, чувствовалось воодушевление, ведь, наконец, наш спецназ начал действовать. Тогда еще была иллюзия, что нет регулярных войск, а действуют "ополченцы". Поэтому, когда узнавали, что они захватывают технику, то воспринимали подобное как "предательство", нежелание со стороны военных сопротивляться.

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И здесь наш спецназ выполняет такую ​​блестящую операцию и возвращает аэропорт. Конечно, была гордость за наши Вооруженные силы. Я помню момент, когда уничтожили автомобиль с чеченцами, когда наш снайпер не дал боевику с ПЗРК сбить наш вертолет.

Я тогда еще был дома, проходил медкомиссии и ждал, когда меня отправят на тренировочный полигон.

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- В течение всего лета 2014-го армия освобождала новые населенные пункты, впоследствии боевые действия замедлились. Почему, по Вашему мнению, это произошло?

- Я считаю, это произошло, когда Россия ввела свои регулярные части и начала откровенно обстреливать из-за границы наших военных. Тогда стало невозможным "закрыть" границу. Апогеем этого стал Иловайск, когда зашли оперативно-тактические части врага. Для меня загадка, почему они не пошли дальше, ведь я сейчас с ужасом вспоминаю, в каком состоянии вернулась 79 бригада. Фактически, 79-, 95-, 25-, 80-я бригады – единственные боеспособные части того времени.

Мне кажется, тогда был такой момент, когда они задействовали регулярную армию, однако не решились на полномасштабную войну, а у нас сил их накрыть и освободить территории не было, поэтому установилась "окопная война".

- Первые бои за Донецкий аэропорт произошли 26 мая, потом летом было определенное затишье, и осенью начались активные бои. Как Вы считаете, когда именно аэропорт стал символом несокрушимости украинских военных?

- Трудно сказать. Сначала были попытки захвата, но наши там были серьезно укреплены. В конце сентября 79-я бригада меняла 3-й полк спецназа в аэропорту, и тогда наши два БТР в упор расстрелял вражеский танк. Тогда я был в Краматорске, там дислоцировалась на штабе АТЦ наша 79-я бригада. Нас как раз отправили на пять дней в отпуск, и в дороге я узнал, что погибли семь наших ребят. Все пять дней по телевизору была информация об аэропорте, и когда мы вернулись в Краматорск, нам уже ежедневно докладывали о ситуации именно в ДАПе.

- Когда Вы в октябре попали в аэропорт, какое впечатление было от увиденного?

- Мы вернулись из отпуска, и нам сказали, что надо подменить первый батальон в аэропорту. Брали только добровольцев. Я решил предупредить только близких друзей, чтобы не травмировать жену. Я это сделал, чтобы можно было понять, где меня искать. Один из товарищей сказал: "не переживай, там такие подвалы, они выдерживают и ядерный взрыв. Ребята сидят, отстреливаются, все нормально". Поэтому мне казалось, что там будет укреплена позиция.

Мы высаживались ночью, а утром я увидел, что новый терминал больше похож на супермаркет. Там были стены из гипсокартона, а баррикада, где я находился, была сделана из перевернутой тележки и какой-то двери. Старый терминал был с кирпичными стенами, которые прошивались САУ, а танк их просто выносил. Но тогда очень хорошо работала наша артиллерия – они обстреливали вокруг аэропорта, чтобы к нам не могли подойти. Первые дни было очень странно, мы не понимали, как такую ​​позицию можно удерживать, но потом привыкли.

- Как Вы считаете, почему боевикам был необходим контроль над аэропортом?

- Я не слушал переговоры боевиков, ведь не принадлежал к руководящему составу. То, что мы знали – больше слухи. Люди говорили, что боевики хотят взять территорию как можно быстрее, другие – что им необходима взлетная полоса. Но мы видели, что самолеты там сажать нереально, поэтому как аэропорт это место им вряд ли нужно.

Как человек, который долго работал на телевидении, я понимал, что уже была фактически создана легенда о том, как его отбили, как его держали, поэтому им было принципиально нанести именно "моральный" удар.

- Как вы видите развитие событий? Когда, по Вашему мнению, закончится война?

- Я не вижу другого развития, чем вывод вооруженных формирований россиян и возобновления контроля над границей. Я не считаю, что это возможно сделать только военными действиями. Пока на Донбассе присутствуют российские военные, говорить о возможности проведения местных выборов без возврата контроля над границей нельзя. Это был бы путь к легитимизации квазиреспублик.

Считаю, что мы должны работать на дипломатическом фронте, чтобы держались санкции против России, чтобы оказывалось дипломатическое давление, но в то же время чтобы мы имели мощные вооруженные силы и не расслаблялись, были готовы в любое время пойти в наступление.

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