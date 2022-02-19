Осталось трое детей: в сети показали фото одного из погибших украинских защитников (фото)

19 февраля на Донбассе российские боевики убили украинского защитника Антона Сидорова. У военного осталось трое детей. В сети опубликовали фото мужчины.
Фото военного в Facebook опубликовала волонтер Наталья Юсупова.
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Во время обстрела боевиков на востоке Украины погибли 2 военных, еще 4 были ранены. Одним из погибших был украинский разведчик, капитан Антон Сидоров. Он служил в 30 ОМБр.
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"Я вам не могу передать, насколько этот человек был благородным, честным и воспитанным. Душа болит. Элита нации отдает жизнь в самое тяжелое для страны время", — написала в Facebook волонтер Наталья Юсупова.
У Сидорова остались три дочери – десяти, шести и одного года. Он получил осколочное ранение в голову, не совместимое с жизнью.
Обострение на Донбассе
- Уже третий день на Донбассе накаляется обстановка. 18 февраля власти так называемых республик "Л/ДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.