Оставили боевиков без модных аксессуаров для мобильных: разведка ООС задержала контрабандисток

Сегодня, 15:50

Женщинам пообещали вознаграждение за переправку товара в обход КПВВ


Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

В районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области украинские военные перехватили двух контрабандисток, пытавшихся нажиться на переправке через линию соприкосновения аксессуаров для мобильных телефонов.

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, 16 августа, около 16:00, когда украинские военные засекли двух гражданских, двигавшихся из контролируемого ВСУ поселка Южное в направлении Горловки. Задержанными оказались две гражданки Украины, проживающие на неподконтрольной территории.

При осмотре вещей задержанных были обнаружены товарные материальные ценности, которые горе-контрабандистки пытались незаконно переместить через линию соприкосновения за пределами официальных переходов. Кроме того, у задержанных обнаружили около 50 тыс. российских рублей и почти 30 тыс. гривен.

При опросе задержанных выяснилось, что они перемещали товар за деньги, которые обещал заплатить предприимчивый гражданин Украины, который должен был переехать через КПВВ "Майорское" на неподконтрольную украинским властям территорию и забрать товар.

Сейчас задержанные переданы в соответствующие правоохранительные органы, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, месяцем ранее на Донбассе украинца поймали на контрабанде дорогой техники. Мужчина пытался перевезти на неподконтрольную территорию телефоны и смартчасы, но был задержан.

А в начале июля украинские военные лишили боевиков вкусненького, когда перехватили контрабанды почти на два миллиона. Восемь "муллов" должны были в пешем порядке переправить полсотки коробок через КПВВ "Станица Луганская", но тоже были задержаны.
мобильник, контрабанда, горловка, боевики, южное, аксессуары

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Источник:

"Сегодня"

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