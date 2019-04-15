Оставили врага считать потери: боевики обстреляли ВСУ, но получили суровый ответ
С начала суток украинские военнослужащие попали под обстрелы семь раз
С начала текущих суток и состоянием на 18:00 украинские войска семь раз попали под обстрелы на Донбассе, где ранее прошли масштабные учения ПВО. При этом враг трижды применял оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, пророссийские боевики обстреливали позиции ВСУ:
- из минометов калибров 120 и 82 мм, а позже со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Авдеевки;
- дважды из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;
- из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенного пункта Опытное;
- из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Невельского и Лебединское.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в ООС.
Напомним, что за минувшие сутки, 14 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, но в результате ответного огня сами понесли потери.
Мы также писали о задержании на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Гром", созданного российскими кураторами так называемой "ДНР".
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