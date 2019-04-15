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Оставили врага считать потери: боевики обстреляли ВСУ, но получили суровый ответ

Сегодня, 18:42

С начала суток украинские военнослужащие попали под обстрелы семь раз

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko.

С начала текущих суток и состоянием на 18:00 украинские войска семь раз попали под обстрелы на Донбассе, где ранее прошли масштабные учения ПВО. При этом враг трижды применял оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, пророссийские боевики обстреливали позиции ВСУ:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм, а позже со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Авдеевки;
  • дважды из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;
  • из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенного пункта Опытное;
  • из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Невельского и Лебединское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в ООС.

Напомним, что за минувшие сутки, 14 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, но в результате ответного огня сами понесли потери.


Мы также писали о задержании на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Гром", созданного российскими кураторами так называемой "ДНР".

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, авдеевка, война на донбассе, ООС

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