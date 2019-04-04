Оставили врага считать потери: ВСУ попали под обстрел, но нанесли "ответку"
Несмотря на шесть обстрелов на Донбассе, ни раненных, ни погибших в ВСУ нет
Пророссийские оккупанты продолжают нарушает перемирие на Донбассе – с начала суток украинские военные шесть раз попали под обстрелы, причем трижды – из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Все обстрелы осуществлялись в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- дважды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское;
- из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия – у города Авдеевка;
- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески;
- со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около поселка городского типа Талаковка;
- из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Павлополь.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – отметили в ООС, добавив, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.
Напомним, что накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, однако в результате ответного огня два оккупанта уничтожены.
Мы также писали, что 2 апреля результате обстрелов на Донбассе погибли два члена ООС.
Позже президент Петр Порошенко сообщил имена жертв обстрелов – ими стали известная волонтер Яна Червоная (позывной "Ведьма") и военный Александр Мелютин. Они оба служили в 53-ей отдельной механизированной бригаде.
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