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Оставили врага считать потери: ВСУ попали под обстрел, но нанесли "ответку"

Сегодня, 18:42

Несмотря на шесть обстрелов на Донбассе, ни раненных, ни погибших в ВСУ нет

Фото: AFP
Оставили врага считать потери: ВСУ попали под обстрел, но нанесли "ответку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ce/62c/5ca4ce62c2413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ce/62c/5ca4ce62c2413.jpg Донбасс Несмотря на шесть обстрелов на Донбассе, ни раненных, ни погибших в ВСУ нет

Пророссийские оккупанты продолжают нарушает перемирие на Донбассе – с начала суток украинские военные шесть раз попали под обстрелы, причем трижды – из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Все обстрелы осуществлялись в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское;
  • из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия – у города Авдеевка;
  • из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески;
  • со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около поселка городского типа Талаковка;
  • из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Павлополь.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – отметили в ООС, добавив, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

Напомним, что накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, однако в результате ответного огня два оккупанта уничтожены.


Мы также писали, что 2 апреля результате обстрелов на Донбассе погибли два члена ООС.

Позже президент Петр Порошенко сообщил имена жертв обстрелов – ими стали известная волонтер Яна Червоная (позывной "Ведьма") и военный Александр Мелютин. Они оба служили в 53-ей отдельной механизированной бригаде.

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Тег Донбасс, ВСУ, армия Украины, боевики Донбасса, ООС

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