Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Освобожденный из плена боевиков украинец пытал соотечественников – СБУ

4 марта, 21:21

Елена Вус

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили о подозрении освобожденному в декабря 2019 года во время обмена пленными украинцу, уличенному в пытках соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что во время содержания под стражей в "ДНР" он вступил в состав незаконного вооруженного подразделения, где совершал пытки над другими заключенными украинцами.

Реклама

"Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства сотрудниками СБУ были обнаружены вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР".

В тренде
Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст.438, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь, бывший пленник т.н. "ДНР" и житель Макеевки Василий Савин рассказал о зверствах боевиков и что их не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

украинцы СБУ Донбасс пытки обмен пленными Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)Украина
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"Донбасс
В Донецк заехали российские военные и устроили
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителямДонбасс
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точки
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точкиДонбасс
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...