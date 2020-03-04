Освобожденный из плена боевиков украинец пытал соотечественников – СБУ

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили о подозрении освобожденному в декабря 2019 года во время обмена пленными украинцу, уличенному в пытках соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что во время содержания под стражей в "ДНР" он вступил в состав незаконного вооруженного подразделения, где совершал пытки над другими заключенными украинцами.

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"Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства сотрудниками СБУ были обнаружены вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР".

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст.438, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь, бывший пленник т.н. "ДНР" и житель Макеевки Василий Савин рассказал о зверствах боевиков и что их не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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