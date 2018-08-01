От боевиков бегут молодые девушки: в "ИС" сообщили, что происходит в "ЛНР"

Сегодня, 13:09

Жители оккупированных территорий в шоке от боевиков и сбегают на свободную часть Украины

Девушки бегут из &quot;ЛНР&quot;. Фото: архив
Девушки бегут из "ЛНР". Фото: архив

На оккупированных территориях Луганской области несладко живется местным жителям, в частности молодым девушкам, которые вынуждены бежать на свободную территорию Украины.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что в ОРЛО участились случаи пропажи девушек разных возрастов. Молодые девушки часто становятся жертвами насилия, и не всегда их удается в итоге найти живыми и здоровыми. Из-за такой обстановки они вынуждены сбегать с оккупированных территорий и покидать свои дома и семьи.

На днях так называемые правоохранители ОРЛО установили местонахождение 10-летней девочки Коржавиной Анастасии из Славяносербского района, которая с 22.07.2018 находилась в розыске как без вести пропавшая. Обнаружилась девочка по месту жительства своей тети в городе Обухов Киевской области.

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Также недавно житель Луганска обратился к боевикам с заявлением, что 12 июля ушла из дома его 28-летняя сестра, которая так и не вернулась.

В тот же день, 23 июля, о пропаже 27-летней дочери заявила мать из поселка Крепенский. По ее словам, девушка ушла из дома и не вернулась 17 июля.

Отметим, что проблемы на оккупированных территориях не только у девушек. Так, боевики взялись за мужчин и парней "призывного возраста" в рамках "мобилизации" для пополнения своего "войска". В украинской разведке сообщили, что боевики взялись проверять транспорт и телефоны местных жителей.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, как в "ЛНР" готовят будущих боевиков в детских лагерях. Оккупационные "власти" взялись зомбировать молодежь и учить их обращаться с оружием, чтобы потом бросить в бой.
Донбасс, боевики, девушки, ЛНР

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