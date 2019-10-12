От боевиков "Л/ДНР" бегут новобранцы: стала известна причина

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российское командование начало пополнять войско боевиков, однако столкнулось с первыми проблемами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, оккупационное командование занялось пополнением подразделений "1-го и 2-го армейских корпусов" личным составом.
В частности, с 7 октября на полигонах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проходит подготовку очередная партия молодого пополнения. При этом в качестве инструкторов привлекаются кадровые офицеры ВС РФ и российские наемники, прошедшие подготовку на территории России.
Вместе с тем почти треть из призванных новобранцев в течение первого месяца самовольно оставляют место службы за тяжелых условий подготовки и жесткого отношения со стороны российских инструкторов.
Как сообщали новости "Сегодня", из-за проблем с комплектацией подразделений боевики набирают в разведку преступников. Оккупанты решили привлечь в свои ряды тех, кто ранее был изгнан из войска за преступления.
На днях в разведке сообщали, что из-за нехватки боевиков в т.н. "Л/ДНР" начат военный "призыв". Оккупанты готовят собрания с молодежью, где будут проводить добровольно-принудительную паспортизацию.
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