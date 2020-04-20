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От пули вражеского снайпера на Донбассе погиб лейтенант Андрей Шинкарук

20 апреля, 23:42

Елена Вус

Боевики вечером обстреляли из гранатометов украинские позиции под Авдеевкой

В понедельник, 20 апреля на Донбассе во время обстрелов погиб выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного лейтенант Андрей Шинкарук.

Об этом сообщил бывший военный капеллан львовской Академии сухопутных войск, епископ УГКЦ Степан Сус на своей страничке в Facebook.

"Сегодня на востоке Украины от рук врагов, которые ничего не чтят, даже праздник Воскресения Господнего, погиб лейтенант Шинкарук Андрей, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного", - написал он.

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Андрей Шинкарук. Фото: facebook.com/stepan.sus.7

Также пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook сообщила, что военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник вечером под Авдеевкой.

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"Во время вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин был доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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По данным штаба ООС, обстрел боевики вели из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 19 апреля,боевики на Донбассе устроили шесть обстрелов. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс гибель снайпер ВСУ военнослужащие боевик лейтенант обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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