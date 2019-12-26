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От теории к практике: воспитанники Славянского интерната попробовали себя в профессиях мечты

26 декабря, 14:09

Амбассадор акции «Ринат Ахметов – детям!» Олег Панюта помог будущим выпускникам поверить в мечту

Настоящий город профессий, где каждый может найти свое призвание – специальные тренировочные станции организовали для воспитанников интернатов Донецкой области. Ребята собственноручно пробовали накладывать медицинский жгут, варить кофе и многое другое. Помогал им наш коллега, ведущий канала "Украина" Олег Панюта.

Стас учится оказывать первую помощь. Этот опыт для него чрезвычайно важен!

"Это мое первое практическое занятие, мне очень понравилось, все таки я не ошибся со своей дальнейшей профессией, буду поступать в медколедж", – говорит воспитанник Славянского интерната.

Будущие выпускники Славянского интерната в восторге. Прикоснуться к заветной профессии оказалось на удивление просто. Определиться с выбором подросткам помогал ведущий канала "Украина" Олег Панюта:

"Я сегодня увидел настоящие счастливые лица, счастливые глаза детей. Потому что если бы у каждого из нас, в нашем детстве, были возможности прикоснуться к мечте, сделать своими руками кофе или узнать, как правильно взять в руки фотоаппарат, возможно бы и у нас, среди сегодняшних профессий было бы гораздо более счастливые люди".

Фонд Рината Ахметова проводит мотивационные встречи с участием звезд телевидения, чтобы вдохновить детей и подарить веру в собственные силы.

"Как говорят китайцы: "Кто хочет – тот добьется". А Фонд наставляет на это дело: "И у тебя получится". Стучитесь и вам откроют", – говорит Наталья Гнатюк, ученица Славянского интерната.

"Твоя суперсила" это часть самой масштабной в Украине акции "Ринат Ахметов – детям!".

"Очень рада, что к нам вновь заехал фонд Рината Ахметова. Огромное спасибо за то, что мы перешли от теории к практике", – отмечает Оксана Солоденко, еще одна ученица Славянского интерната.

Только за последние пять лет участниками акции стали 700 тысяч детей, а в этом году к ним присоединятся еще 90 тысяч мальчиков и девочек.

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Донецкая область славянск фонд Рината Ахметова Панюта Ринат Ахметов - детям твоя суперсила твоя суперпрофессия

Источник: Сегодня

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