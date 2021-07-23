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Отдых, который лечит травмы войны. На Донбассе началось "Мирное лето" от Фонда Рината Ахметова

23 июля 2021 6:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Святогорске собрались сотни детей, проживающих по обе стороны линии разграничения

"Мирное лето" в Святогорске / коллаж "Сегодня"

"Мирное лето" в Святогорске / коллаж "Сегодня"

Фонд Рината Ахметова ежегодно устраивает благотворительный оздоровительный отдых для детей Донбасса – переселенцев, тех кто живет в серых и прифронтовых зонах. В курортном городке Святогорск (Донецкая область) стартовал уже седьмой сезон уникального проекта "Мирное лето" – в этом году наконец снова после карантина в режиме офлайн.

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В курортной жемчужине Донбасса собралась смена из сотни детей. Здесь вместе отдыхают ребята, проживающие по обе стороны линии разграничения – из Донецка, Горловки, Мариуполя, Марьинки, Константиновки, Счастья, Запорожья и еще десятков населенных пунктов. Это отдых, который лечит "травму войны", учит новому и объединяет.

История Марины и Евы

Двух сестер Марину и Еву в лагерь сопровождала бабушка, ведь маме, которая воспитывает девочек самостоятельно, приходиться тяжело работать. В первые дни вооруженного конфликта дом семьи из Славянска разрушил снаряд.

"Я помню, когда мы переезжали, можно так сказать, что мы переезжали почти каждый день – в хостел, в другие города", – рассказывает Марина Кравцова.

Жизнь на чемоданах оказалась слишком тяжелой, поэтому они вернулись и восстанавливают жилье и силы.

Старшая Ева, ей 13 лет, сейчас даже снимает об этом маленький фильм.

"Они только сейчас, как вернулись в Славянск, нашли друзей. Понимаете? Это для них обретение дома. И когда Ева снимала свое видео, она просила: "Пожалуйста, дайте нам мир!". Мы никуда не хотим переезжать", – делится Людмила Савченко, бабушка Евы и Марины.

"Мирное лето" от Фонда Рината Ахметова

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С детьми, которые пережили вооруженный конфликт, психологи работают с 2015 года. Именно тогда Фонд Рината Ахметова запустил оздоровительный проект для детей Донбасса "Мирное лето". Еве арттерапия помогла в прошлый раз. Она преодолела "травму войны".

"Действительно, работа психологов мне очень помогла, и душевно очень", – говорит Ева Кравцова.

Секции, кружки, концерты. Плотная программа развлечений на две недели. Здесь всегда научат новому.

"Изюминкой проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" в этом году станет активность "Кино-кемп". Ребята познакомятся с такими профессиями, как оператор, режиссер, продюсер, видеоблогер, ведущий", – рассказывает Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Саша из Северодонецка в лагере только первый день, а уже готовит заявку на отдых в будущем.

"Мне настолько понравилось, что я, если бы я мог, то еще раз приехал!" – говорит мальчик.

Счастливы не только ребята, но и их родители.

"Я знаю, что Ринат Ахметов помогает таким обездоленным детям, больным детям, я знаю, оказывает и помощь старикам. А я благодарна за детский отдых. Очень благодарна!" – говорит бабушка Евы и Марины.

В проекте с момента старта приняли участие уже более 4,5 тысяч детей.

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Напомним, психологи говорят, что для людей с Донбасса второй значительной травмой после войны является пандемия коронавируса, именно это вызывает у них тревожность и страхи. Фонд Рината Ахметова помогаетпреодолеть их, организуя бесплатные консультации психологов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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