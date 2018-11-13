Отец погибшего на Донбассе бойца ВСУ: "Путин, ты мой личный враг"

Его сын брал в плен российских военных и те оправдывались, что им приказали идти воевать против украинцев

Отец погибшего на Донбассе бойца Павел Селихов назвал президента России Владимира Путина личным врагом его и всех украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, как его сын брал в плен российских военных и те оправдывались, что им приказали идти воевать против украинцев.

"10 ноября на Донбассе в районе Светлодарской дуги погиб, подорвавшись на российской мине, мой сын Роман. С первых дней российской агрессии он добровольно ушел на защиту Украины и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил – и они ему говорили, что не виноваты, им приказали. Русские, какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов? Путин, прочитай или пусть тебе донесут – ты всех украинцев и мой личный враг и придет время, когда будешь отвечать перед международным судом", – написал Селихов.

Напомним, 10 ноября на Донбассе погибли два бойца ВСУ – 1974 и 1976 года рождения. В Министерстве обороны сообщили, что бойцы погибли во время проведения инженерной разведки от взрыва мины, заложенной оккупантами.

Как сообщалось, 11 ноября на Донбассе боевики устроили семь обстрелов и получили жесткий ответ. Наибольшая активность врага была отмечена у поселка Новотошковское. Ответным огнем украинские военные двоих боевиков уничтожили и еще двоих ранили.