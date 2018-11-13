Отец погибшего на Донбассе бойца ВСУ: "Путин, ты мой личный враг"

Сегодня, 05:13

Его сын брал в плен российских военных и те оправдывались, что им приказали идти воевать против украинцев


Фото: facebook.com/Pav.Gera

Фото: facebook.com/Pav.Gera

Фото: facebook.com/Pav.Gera

Фото: facebook.com/Pav.Gera

Отец погибшего на Донбассе бойца Павел Селихов назвал президента России Владимира Путина личным врагом его и всех украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, как его сын брал в плен российских военных и те оправдывались, что им приказали идти воевать против украинцев.

"10 ноября на Донбассе в районе Светлодарской дуги погиб, подорвавшись на российской мине, мой сын Роман. С первых дней российской агрессии он добровольно ушел на защиту Украины и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил – и они ему говорили, что не виноваты, им приказали. Русские, какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов? Путин, прочитай или пусть тебе донесут – ты всех украинцев и мой личный враг и придет время, когда будешь отвечать перед международным судом", – написал Селихов.

fgfg_06

Напомним, 10 ноября на Донбассе погибли два бойца ВСУ – 1974 и 1976 года рождения. В Министерстве обороны сообщили, что бойцы погибли во время проведения инженерной разведки от взрыва мины, заложенной оккупантами.

Как сообщалось, 11 ноября на Донбассе боевики устроили семь обстрелов и получили жесткий ответ. Наибольшая активность врага была отмечена у поселка Новотошковское. Ответным огнем украинские военные двоих боевиков уничтожили и еще двоих ранили.
Путин, Донбасс, ВСУ, отец

Вы сейчас просматриваете новость "Отец погибшего на Донбассе бойца ВСУ: "Путин, ты мой личный враг"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Подсчет голосов в ОРДЛО. Фото: AFP

Голосовали каждые 18 секунд: в СБУ высмеяли подсчет голосов на "выборах" в ОРДЛО

Вчера, 17:57

Оккупанты на Донбассе удивили своей математикой, которая противоречит здравому смыслу

Донбасс

Фото: СНБО

ВСУ наказали боевиков за обстрелы: появилось видео удара с беспилотника

8 Ноября, 18:48

Противник обстреливал позиции украинской армии и применял запрещенное вооружение, за что и поплатился
Загрузка...

Донбасс

Фото из открытых источников

В ВСУ показали фото двух погибших боевиков "Шрама" и "Гарри"

7 Ноября, 05:32

Один предатель Украины из Донецка, а другой российский наемник-гранатометчик

Донбасс

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

ВСУ на Донбассе ликвидировали еще двух боевиков, в числе которых и "политик"

6 Ноября, 11:45

Один из погибших даже некогда был участником т.н. "праймериз" на должность главы оккупационной администрации
Загрузка...