Отключение связи и массовые обстрелы. Как оккупанты пугают жителей Донбасса (фото, видео)

Российская сторона сообщила, что более 40 тысяч жителей Донбасса уже прибыли в Ростовскую область

На Донбассе оккупанты устраивают беспредел. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе. Многие росСМИ распространяют фейковую информацию о том, что украинские военные якобы устроили массовую стрельбу, а также "атаковали народную милицию".

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как Россия пугает жителей Донбасса.

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Военная техника в Донецке

В ночь на 20 февраля российские оккупанты вывели на улицы Донецка большое количество военной техники. Так, замечены "Уралы" с боезапасом и самоходные гаубицы "Гвоздика".

"Атака" на народную милицию

В "ЛНР" сообщили об атаке украинских военных на "народную милицию". По словам российских оккупантов, якобы есть жертвы среди гражданских и разрушены жилые дома.

"Запланированные" теракты

В "ДНР" заявили, что спецназ МГБ якобы блокировал диверсионную группу, планировавшую теракты на газопроводах и электроподстанциях.

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Без связи

Оператор связи "Лугаком" сообщил, что на всей территории "ЛНР" может не работать мобильная связь и интернет.

Люди эвакуируют в Россию

Российская сторона сообщила, что более 40 тысяч жителей Донбасса уже прибыли в Ростовскую область. Также в Сети показали условия, в которых будут жить эвакуированные люди. Им предоставили двухъярусные кровати в палаточных городках возле пункта пропуска в РФ.

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Люди из Донбасса приехали в РФ. Фото: "РИА Мелитополь"

Первый поезд с беженцами

Также в Сети появилось видео, как в Воронеж якобы приехал первый поезд с беженцами из Донбасса. По словам российской стороны, второй состав еще в пути.

Оккупанты 136 раз обстреляли Донбасс

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах. Один военнослужащий получил боевую травму.

КПВВ "Счастье" закрыли

На Донбассе приостановили работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это связано с тем, что российские оккупанты устроили массовые обстрелы.

За сутки российские оккупанты обстреляли пункт трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Такие действия врага ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, который работает на пункте пропуска. Поэтому командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы.

ВСУ просит людей не паниковать

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

"Вооруженные Силы Украины. Всегда под защитой. Верьте в воинов, верьте в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине и ее воинам", – написал Штефан.

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