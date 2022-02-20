Отключение связи и массовые обстрелы. Как оккупанты пугают жителей Донбасса (фото, видео)

Российские оккупанты продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе. Многие росСМИ распространяют фейковую информацию о том, что украинские военные якобы устроили массовую стрельбу, а также "атаковали народную милицию".
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как Россия пугает жителей Донбасса.
Военная техника в Донецке
В ночь на 20 февраля российские оккупанты вывели на улицы Донецка большое количество военной техники. Так, замечены "Уралы" с боезапасом и самоходные гаубицы "Гвоздика".
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"Атака" на народную милицию
В "ЛНР" сообщили об атаке украинских военных на "народную милицию". По словам российских оккупантов, якобы есть жертвы среди гражданских и разрушены жилые дома.
"Запланированные" теракты
В "ДНР" заявили, что спецназ МГБ якобы блокировал диверсионную группу, планировавшую теракты на газопроводах и электроподстанциях.
Без связи
Оператор связи "Лугаком" сообщил, что на всей территории "ЛНР" может не работать мобильная связь и интернет.
Люди эвакуируют в Россию
Российская сторона сообщила, что более 40 тысяч жителей Донбасса уже прибыли в Ростовскую область. Также в Сети показали условия, в которых будут жить эвакуированные люди. Им предоставили двухъярусные кровати в палаточных городках возле пункта пропуска в РФ.
Люди из Донбасса приехали в РФ. Фото: "РИА Мелитополь"
Первый поезд с беженцами
Также в Сети появилось видео, как в Воронеж якобы приехал первый поезд с беженцами из Донбасса. По словам российской стороны, второй состав еще в пути.
Оккупанты 136 раз обстреляли Донбасс
За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах. Один военнослужащий получил боевую травму.
КПВВ "Счастье" закрыли
На Донбассе приостановили работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это связано с тем, что российские оккупанты устроили массовые обстрелы.
За сутки российские оккупанты обстреляли пункт трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов.
Такие действия врага ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, который работает на пункте пропуска. Поэтому командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы.
ВСУ просит людей не паниковать
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.
"Вооруженные Силы Украины. Всегда под защитой. Верьте в воинов, верьте в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине и ее воинам", – написал Штефан.