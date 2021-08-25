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Стреляют из гранатометов. Боевики снова открыли огонь на Донбассе

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
25 августа, 18:49
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Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы украинских военных. Сейчас бойцы ВСУ контролируют ситуацию
На Донбассе продолжаются обстрелы. Коллаж: "Сегодня"
На Донбассе продолжаются обстрелы. Коллаж: "Сегодня"

На Донбассе 25 августа, боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Также на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики стреляли вблизи Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов, а на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

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Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также Гордон рассказал, когда ВСУ на Донбассе начнут наступление.

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