Отражали нападение диверсантов: на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ

В зоне ООС украинские военные снова понесли потери – два бойца были ранены и двое погибли

На протяжении минувших суток, 10 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 10 вражеских обстрелов, три из них велись с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вражеским обстрелам подверглись укрепления украинских военных в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из калибра 82 и 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил возле Новолуганского. 82 мм минометы оккупанты применили и возле Новотошковского. Но наибольшую огневую активность противник применял возле Марьинки – позиции ее защитников обстреляли трижды", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе отражения проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая попыталась прорваться в промежутке между двумя наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного противником, двое бойцов Объединенных сил погибли, еще двое получили ранения.

Между тем, по данным разведки, на протяжении минувших суток один оккупант был уничтожен, еще восемь получили ранения.

Напомним, что за прошедшие сутки, 9 ноября, на Донбассе также погибли двое военнослужащих.

А 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военных.

Сутками ранее, 7 ноября, боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих.