Отстрелялись и спрятались: как Россия нарушает договоренности на Донбассе

Противник прячет запрещенное вооружение, а в ночное время выезжает на "охоту"

Фото: Сегодня

Ранее уже сообщалось о позорной тактике боевиков, которые прикрываются мирными жителями, а теперь стало известно, как оккупационные войска нарушают Минские договоренности и используют тяжелое вооружение – артиллерию, танки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российско-оккупационных войск совершенствует методы сокрытия своей причастности к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил и объектов гражданской инфраструктуры по вооружению, которое запрещено Минскими договоренностями.

"В частности, в ангарах, боксах, а также специально приспособленных помещениях бывших предприятий, разграбленных оккупантами, увеличилось количество скрытого хранения танков и артиллерийских систем для осуществления запланированных обстрелов в ночное время, которые перемещаются на подготовленные огневые позиции с использованием большегрузных тралов. Так, 22-23 июня в темное время суток, с целью осуществления обстрелов позиций Объединенных сил, противником вывозились на огневые позиции артиллерийских установки, которые каждый раз, после ведения огня, возвращались в места скрытого хранения", – сообщила разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности по отводу вооружения на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Однако спустя пару дней контролируемые Россией боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе. Хотя украинская армия со своей стороны полностью готова к процессу отвода сил.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин объяснял, что Россия пыталась ухудшить позиции Зеленского перед визитом в Европу. По его словам, агрессор не случайно сорвала договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

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