Ответка за обстрел медиков: на Донбассе украинские военные подбили БМП боевиков
По данным блогера Мартина Бреста, боевики потеряли боевую технику и живую силу
Украинские военные подбили боевую машину пехоты боевиков в районе ООС.
Об этом написал военнослужащий ВСУ и блогер Мартин Брест на своей странице в Facebook.
"В районе... в районе выполнения определенных задач по назначению два с лишним часа назад в результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бэха. Чуток горела. 1-200, 2-300, но скорее всего из них, судя по перехвату, еще минимум один – не жилец", – написал он.
Напомним, в понедельник, 1 июля, боевики десять раз обстреляли позиции украинских защитников, в том числе и с оружия крупного калибра. Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.
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