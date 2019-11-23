Отводят неисправную технику: раскрыта "махинация" боевиков

/ Фото: AFP

В процессе разведения сил на Донбассе оккупанты пошли на хитрость – завезли на передовую неисправную технику и выдают ее эвакуацию за отвод войск. А тем временем боевики усиливают позиции запрещенным вооружением. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон.

Кроме того, в темное время суток скрыто перемещается на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения. При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу.

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Для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил.

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Как сообщали новости "Сегодня", в "Л/ДНР" боевики окапывают артиллерию вблизи жилых домов. Люди недовольны, что боевики пришли на их территорию и размещают там технику. Судя по всему, враг рассчитывает, что украинская армия не будет бить в ответ на обстрелы, боясь попасть в мирных жителей.

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Видео: ООС

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