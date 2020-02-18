Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)

18 февраля, 10:31

На Луганском направлении противник пошел в наступление

/ Фото: Минобороны Украины

Ситуация на передовой резко обострилась. На Луганском направлении украинская армия понесла серьезные потери в результате штурма от оккупационных войск и минометных обстрелов.

В эфире телеканала "Украина 24" сообщили со ссылкой на штаб ООС, что в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери: шесть погибших и 10 раненых.

Уточненная информация. В штабе Обьединенных сил сообщили, что в результате боев один боец ВСУ погиб и еще четверо получили легкие ранения. Позиции украинских защитников не захвачены.

Реклама

Также в сети появилось видео, которое якобы записано в районе сегодняшних боев на Луганском направлении. Его опубликовал бывший заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз. Однако пока нет подтверждений от военных, действительно ли это видео сегодняшних боев.

В тренде
Россияне на Донбассе стреляли по боевикам "Л/ДНР": ветеран АТО рассказал подробности
Видео: facebook.com/istokoz

Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

Также мы писали, что Россия сняла ограничения на обстрелы для боевиков. По данным главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты также распространяют слухи о якобы "блицкриге ВСУ".

Напомним, 17 февраля боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на передовой, при этом продолжая применять запрещенное вооружение. Читайте подробней, как прошли сутки на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ потери ВСУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробности
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробностиДонбасс
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документа
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документаРоссия
"Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в ДонецкДонбасс
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на Донбассе
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...