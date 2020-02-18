Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)

/ Фото: Минобороны Украины

Ситуация на передовой резко обострилась. На Луганском направлении украинская армия понесла серьезные потери в результате штурма от оккупационных войск и минометных обстрелов.

В эфире телеканала "Украина 24" сообщили со ссылкой на штаб ООС, что в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери: шесть погибших и 10 раненых.

Уточненная информация. В штабе Обьединенных сил сообщили, что в результате боев один боец ВСУ погиб и еще четверо получили легкие ранения. Позиции украинских защитников не захвачены.

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Также в сети появилось видео, которое якобы записано в районе сегодняшних боев на Луганском направлении. Его опубликовал бывший заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз. Однако пока нет подтверждений от военных, действительно ли это видео сегодняшних боев.

В тренде Россияне на Донбассе стреляли по боевикам "Л/ДНР": ветеран АТО рассказал подробности

Видео: facebook.com/istokoz

Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

Также мы писали, что Россия сняла ограничения на обстрелы для боевиков. По данным главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты также распространяют слухи о якобы "блицкриге ВСУ".

Напомним, 17 февраля боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на передовой, при этом продолжая применять запрещенное вооружение. Читайте подробней, как прошли сутки на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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