Ожесточенный бой под Горловкой: в штабе ООС рассказали подробности

За прошлые сутки, 21 мая, ситуация на Донбассе оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

На Луганском направлении враг активизировался в районе населенного пункта Троицкое. На Донецком направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новогнатовка. Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

За прошлые сутки боевики и российские военные, пренебрегая Минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права, 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, не позволяя оккупантам вытеснить наших защитников с выгодных оборонительных позиций.

У Авдеевки и Марьинки были проведены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы украинских позиций прекратились.

В течение вчерашнего дня, противник активными наступательными действиями пытался вытеснить наших воинов из освобожденного Южного (Чигарей), который атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по Торецку.

Во время боевых действий двое наших защитников погибли, и девять были ранены. Сейчас всех раненых эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

По данным разведки, уничтожены 15 и ранены 13 боевиков. За текущие сутки, 22 мая, потерь нет, рассказали в штабе ООС.

Напомним, вчера рано утром в бою под Горловкой боевики понесли значительные потери и бежали, однако ВСУ тоже понесли потери – у них двое убиты, четверо ранены.

А тем временем пропаганда боевиков запустила новый фейк о том, что танковые армады ВСУ и тысячи головорезов готовы ворваться в Луганск, поскольку из-за подрыва стратегического моста в Ивановке переброска сил "ЛНР" затруднена.