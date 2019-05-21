Паспорта РФ в Донецке: как выдают документы жителям оккупированных территорий

Пока только жалобы на медленную работу и дорогую "госпошлину"

Утро. Внутрь помещения миграционной службы пускают по пять человек, остальные ждут на улице. Фото: С. Донец. Фото: Сегодня

Паспортная фантасмагория. Именно так можно назвать то, что происходит на Донбассе в связи с оформлением гражданства России. Напомним, обещание выдавать российские паспорта "гражданам ЛДНР" дал глава РФ Владимир Путин в конце апреля. "Сегодня" узнала, как оформляют "корочки" в Донецке.

Нажива

"Мы заняли очередь в миграционку с трех часов ночи. Сидели в кустах напротив здания, чтобы не поймал патруль, ведь до пяти утра — комендантский час. Другие пробирались вдоль домов, кто-то остался ночевать в машине. К моменту открытия миграционной службы в девять часов утра в списки, которые мы составили на этот день, записались 106 человек", — рассказывает Ольга Антонова, жительница Киевского района Донецка, решившая получить гражданство России.

Для этого, напомним, сначала нужно стать "гражданином" или "ДНР", или "ЛНР". По ее словам, пришел в мае — получи талон для оформления паспорта "республики" на октябрь-ноябрь. Без "паспорта ДНР", как и без паспорта Украины, российский документ не дадут.

Списки и очереди везде: у нотариальных контор и бюро переводов, у магазинов канцтоваров и киосков ксерокопий. Цены на гелевые ручки и пластиковые папки (их надо подавать вместе с документами в "миграционную службу ДНР") растут с космической скоростью. При этом за день в "миграционку" могут попасть максимум 30 человек. Дончане уже подсчитали, что с такой скоростью на "паспортизацию" желающих может уйти несколько лет. При этом говорить о массовости явления не приходится. По подсчетам, в девяти районах Донецка ежедневно подают документы в среднем 300—400 человек. В Донецке, напомним, сейчас проживают примерно 600—700 тысяч человек. Зато очереди у отделений миграционной службы — отличная картинка для российской пропаганды, считающей, что в Донецке все как один спят и видят себя гражданами России.

"Считаю, что раздача паспортов ничего хорошего не даст, — говорит житель Калининского района Евгений. — Сейчас "ДНР" наживается на ценах и пошлинах, ведь людям необходимо отнести 4000—5000 рублей только за подачу документов. При этом никто не знает, какая в новом паспорте будет стоять прописка. А без нее никакие российские пенсии и зарплаты никому не светят. Говорят, что в графе "регистрация" будет стоять "Донецк — Украина", но тогда как это понимать?".

Номер на ладони

В Калининском районе Донецка список желающих подать документы на "красную паспортину" ведется с 26 апреля. На вчерашний день в нем было около 550 человек. Как рассказала "организатор" очереди, за все это время успели пройти в миграционную службу с документами около 20 человек. Тем не менее даже те, кто во второй-третьей сотне очереди, приходят каждый день отмечаться. Молодые люди у входа с интересом рассматривают свои номера, написанные ручкой на ладонях, — для них это в диковинку.

"Плохо, что все очереди в одном кабинете — и на "паспорт ДНР", и на паспорт России, и на прописку. Людей у них работает мало, вот поэтому и очередь", — сетует Лидия Ивановна, жительница района.

Она пенсионерка, паспорт России получать не хочет — боится, что узнают в Киеве и она потеряет неплохую украинскую пенсию, честно заработанную на вредном коксохимпроизводстве.

Кроме вопроса прописки, некоторые будущие "россияне" размышляют о том, не станут ли они "гражданами второго сорта", сбудутся ли мечты об огромных российских пенсиях и не узнают ли в Украине об их очередном необдуманном шаге.

Хамство

"Пусть получают паспорта и уезжают, — говорит проукраинский житель Донецка Артем. — Ни я, ни моя семья не собирается участвовать в этом паноптикуме. Думаете, там действительно патриоты России в тех очередях? Нет, все упирается в деньги. Люди действительно мечтают, что им будут просто так платить пенсии из фонда, куда они ни копейки не вложили. Их ждет жестокое разочарование, но их ни капли не жалко...".

Даже самые активные сторонники "российского вектора" осторожно жалуются в соцсетях на отвратительную организацию "паспортизации": нескончаемые очереди, придирки инспекторов к фотографиям или документам, хамство служащих. При этом боевики и сотрудники "министерств" подают документы в организованном порядке и оплачивают пошлины без очереди в отделениях "банка ДНР", вызывая еще большее возмущение дончан.

Напомним, ранее Кабмин признал недействительными паспорта, которые Россия выдает жителям Донбасса. Правительство обратится к государствам-партнерам с просьбой принять аналогичные решения.

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