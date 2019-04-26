"Паспортизация" ОРДЛО: почему Путин просчитался

В Кремле делают так, чтобы боевики Донбасса не попали под амнистию, которая прописана в Минских соглашениях

Фото: Reuters

Объявив о выдаче российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), Кремль в первую очередь решил "превратить" боевиков в российских граждан. Но тем самым такой ход помешает реализации Минских соглашений, согласно которым одним из условий мира на Донбассе является амнистия боевиков украинскими властями. Но жители оккупированного Донбасса пойдут получать паспорта РФ, и на то есть причины. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Дело в том, что выдача паспорта – это означает выдача российского гражданства. Принять гражданство – это значит принять все обязанности и права в том числе и "почетную обязанность службы в вооруженных силах РФ". Поэтому все боевики "Первого и Вторго армейских корпусов ЛДНР", которые получит эти паспорта, будут уже военнослужащими РФ. То есть они уже не будут боевиками, они будут гражданами РФ, военнослужащими. И в реализации Минских соглашений, они не смогут быть амнистированы. Ведь один из главных пунктов в Минских соглашениях, (на котором настаивает Москва – ред.) – это амнистия. А амнистировать российских граждан, воюющих в Украине – не выйдет. Таким образом, по моему мнению, Путин помогает Украине решить этот вопрос, чтобы не было амнистий. Ну это мое мнение, "конспирологическое", – отметил Олег Стариков.

По его словам, сейчас сложилась такая ситуация, что жители оккупированного Донбасса, скорее всего, пойдут за российскими паспортами. И важную роль в этом сыграет российская пропаганда. Поэтому Украине надо сделать жесткий ответный шаг. И при этом по возможности без поддержки Запада.

"Президент Украины должен собрать Военный кабинет или Совет национальной безопасности. Решение должно быть принято взвешенное умное и толковое. Каким оно будет? Я так думаю, что решение нужно принимать без помощи федерального канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, спецпредставителя США Курта Волкера, Помпео, Дональда Трампа", – подытожил Стариков.

Напомним, Европейский Союз назвал указ президента Путина о выдаче российских паспортов в оккупированном Донбассе подрывом суверенитета Украины, нарушением Минских договоренностей и причиной для глобального беспокойства. Такое заявление от имени Германии, Франции, Польши, Бельгии и Великобритании, а также Италии, Нидерландов и Швеции озвучил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра.

Заседание Совета безопасности ООН также завершилось осуждением решения Кремля о выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что никакого двойного гражданства с Российской Федерацией как страной-агрессором в Украине быть не может.

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