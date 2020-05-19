"Патрончики больше подвозить не будет": видео уничтожения "Урала" боевиков

Украинские военные уничтожили грузовик боевиков, который регулярно подвозил боеприпасы противнику. Об этом сообщила в Facebook разведгруппа К-2 из 54 бригады ВСУ.

По словам военных, это произошло на Донецком направлении, но не уточнили, вблизи какого населенного пункта. Они отмечают, что враг снова начал очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинской армии.

"Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит – не понятно. За дело взялись разведчики. С помощью БПЛА и других средств разведки была установлена ​​позиция и грузовой военный автомобиль "Урал", который осуществлял подвоз опасных подарков боевикам. И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него "ответочка" из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. В итоге проведенной операции уничтожено грузовой автомобиль. Патрончики и другое больше подвозить не будет", – сообщили в К-2.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце апреля ВСУ уничтожили ракетой внедорожник боевиков. Бойцы 30-й бригады из противотанкового ракетного комплекса отомстили оккупантам за обстрел мирных жителей и гибель своего побратима.

В свою очередь офицер украинской армии Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ уничтожили огневую точку боевиков после того, как те обстреляли наши позиции.

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