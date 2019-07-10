Печальная статистика: В ООН сообщили количество погибших на Донбассе за этот год

Ранены были 78 человек

Фото: Pixabay

За первые шесть месяцев 2019 года в зоне конфликта на востоке Украины погибли 13 мирных жителей. Об этом сообщила в среду на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.

По ее словам, "с 1 января по 30 июня этого года зарегистрировано в связи с конфликтом 13 убитых и 78 раненых гражданских лиц". "Хотя это на 52% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года, это слишком много", - констатировала Гилмор.

Совет ООН по правам человека рассматривает на 41-й сессии (24 июня - 12 июля) ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. Участники форума обсуждают также такие актуальные темы, как поощрение и защита прав человека, правозащитные аспекты деятельности транснациональных корпораций, проблематика внесудебных казней, соблюдение права на свободу слова и мирных собраний.

Как сообщалось, с начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования боевиков обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.

Видео: YouTube

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