"Печально это": появились фото с ж/д вокзала в Донецке

В оккупированном Донецке по территории железнодорожного вокзала прошелся житель города, сделавший фото происходящего, а потом выложил их в сеть.
По словам автора фото, снимки он делал посреди туманного дня, когда на остановках общественного транспорта было множество маршруток и немало людей, а вот на вокзале царила пустота, сообщают "Донецкие новости".
Дончанин сфотографировал территорию станции и перроны, обратив внимание на то, что людей там практически не было, несмотря на запуск нескольких электричек.
"Печально это, конечно, все выглядит", – прокомментировал он фото фасада с фанерой, вставленной вместо разбитых стекол.
Также мы сообщали о том, как в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый национальный флаг Украины и красно-черный флаг УПА.
Стоит добавить, что в Донецке на День добровольца вывесили сине-желтый стяг. При этом многие дончане в Сети с радостью восприняли появление украинского флага в оккупированном городе.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", как в Украине отмечали День добровольца.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк