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"Печально это": появились фото с ж/д вокзала в Донецке

31 января, 17:45

На Донецком вокзале посреди дня царило безлюдье и запустение

В оккупированном Донецке по территории железнодорожного вокзала прошелся житель города, сделавший фото происходящего, а потом выложил их в сеть.

По словам автора фото, снимки он делал посреди туманного дня, когда на остановках общественного транспорта было множество маршруток и немало людей, а вот на вокзале царила пустота, сообщают "Донецкие новости".

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Дончанин сфотографировал территорию станции и перроны, обратив внимание на то, что людей там практически не было, несмотря на запуск нескольких электричек.

"Печально это, конечно, все выглядит", – прокомментировал он фото фасада с фанерой, вставленной вместо разбитых стекол.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Также мы сообщали о том, как в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый национальный флаг Украины и красно-черный флаг УПА.

Стоит добавить, что в Донецке на День добровольца вывесили сине-желтый стяг. При этом многие дончане в Сети с радостью восприняли появление украинского флага в оккупированном городе.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как в Украине отмечали День добровольца.

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фото Донецк вокзал оккупанты

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