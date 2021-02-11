Пенсионерка нашла в сарае расчлененное тело: убийца уже установлен (фото, видео)

В Лисичанске Луганской области пенсионерка обнаружила в сарае мешок с фрагментами тела человека, но вызвала полицию, сообщив о домашнем насилии.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

По телефону 89-летняя женщина сообщила правоохранителям, что между ней и ее внуком якобы произошел конфликт, но во время отработки вызова призналась, что никакого конфликта нет, а дело в страшной находке.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полиция установила, что вместе с бабушкой проживает ее 43-летний внук, неоднократно судимый, который в 2018 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

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"Накануне он пригласил к себе в гости своего 45-летнего товарища. Во время принятия алкогольных напитков между ними возник словесный конфликт. По словам подозреваемого, его возмутили обидные слова его товарища, и он нанес несколько ударов потерпевшему руками и ногами, а после добил его кувалдой по голове", – рассказали в полиции.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело, сложил в мешок и спрятал в сарае.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство", мужчина задержан.

Напомним, в Харькове на улице Амурской нашли труп 45-летней местной жительницы.

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