Перемирие: на Донбассе боевики начали использовать противотанковые ракеты "Фагот"

Военные говорят, что поставки боеприпасов осуществляет Россия

По украинским позициям стреляют из запрещенного оружия / Коллаж "Сегодня"

Боевики обстреливают Светлодарскую дугу – одну из стратегических позиций наших военных на Донбассе – советскими противотанковыми управляемыми ракетами "Фагот". Откуда сепаратисты взяли эти боеприпасы, рассказывает в сюжете корреспондент "Сегодня" Алексей Кашпоровский.

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"Эта позиция очень не нравится противнику. Она находится на высоте, и армейцы хорошо видят все, что происходит вокруг. Поэтому боевики постоянно пытаются помешать этому. Враг здесь – с трех сторон. Некоторые его позиции видны невооруженным глазом. Именно оттуда противник ежедневно обстреливает армейцев", – рассказывает журналист.

Армейцы рассказывают, что днем их позиции простреливают из крупнокалиберного оружия, ночью – чаще провоцируют. В последнее время обстрелов прибавилось. Увеличился и калибр, которым пользуются наемники. Тяжелые пулеметы, автоматические и станков гранатометы – здесь давно никого не удивляют. В ход идет даже тяжелое запрещенное оружие! 26 сентября наши позиции подверглись обстрелу ПТУР.

Поставки из России

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ПТУР – это противотанковая управляемая ракета "Фагот", разработанная еще в СССР полвека назад. Бойцы установили это по обломкам, которые нашли после взрыва. По словам военных, у боевиков таких ракет немало и получают их из России. Среди них – много списанных.

26 сентября ракета взорвалась рядом с укреплениями, не навредив бойцам. Ребята успели спрятаться в укрытии, поскольку ожидали повторения залпа. Вместо этого удар пришелся по соседней позиции – так же противотанковой ракетой.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. 26 сентября они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, погиб украинский военный, еще один боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение.

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25 сентября террористы четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, огнестрельное ранение получил украинский военный.

24 сентября перемирее нарушалось 14 раз.