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Перемирие на Донбассе: боевики обстреляли украинских военных

13 августа, 07:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бойцы ВСУ в ответ огонь не открывали

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 13 августа, они четыре раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки и Южного враг совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия, а неподалеку Железного оккупанты произвели два выстрела из автоматического станкового гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Еще один факт провокации зафиксировали возле Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник заминировал местность одной противопехотной миной ПОМ-2.

В результате обстрела потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе задержали боевика, который "служил" на блокпосту "ДНР". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Также напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. Глава государства доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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