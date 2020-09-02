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Перемирие на Донбассе: боевики снова открывали огонь

2 сентября, 07:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 1 сентября, они три раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Водяного оккупанты применили стрелковое оружие и АГС-17. А неподалеку Майорска враг совершил провокационный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, возле Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия. Наши защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что офицер ВСУ сообщил об огромных потерях боевиков.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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