Перемирие на Донбассе: боевики снова открывали огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 1 сентября, они три раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Водяного оккупанты применили стрелковое оружие и АГС-17. А неподалеку Майорска враг совершил провокационный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
Кроме того, возле Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия. Наши защитники оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что офицер ВСУ сообщил об огромных потерях боевиков.
Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.
Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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