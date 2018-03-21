Перемирие на Донбассе: за весь день ни единого обстрела

По состоянию на 18.00 обстрелов сил АТО со стороны российско-террористических войск не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НЗФ придерживался. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", – отмечается в сообщении.

Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенко, на границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Российские войска готовы к интервенции как с севера, так и с востока, отметил глава государства.

Также сообщалось, что СБУ перекрыла поставки иномарок боевикам "ЛНР".