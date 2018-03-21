Перемирие на Донбассе: за весь день ни единого обстрела

Сегодня, 20:29

Обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано

фото AFP
фото AFP

По состоянию на 18.00 обстрелов сил АТО со стороны российско-террористических войск не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НЗФ придерживался. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", – отмечается в сообщении.

987897_01

Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенкона границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Российские войска готовы к интервенции как с севера, так и с востока, отметил глава государства.

Также сообщалось, что СБУ перекрыла поставки иномарок боевикам "ЛНР".
Донбасс, день, боевики, нарушение, перемирие, российские войска, ато
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Перемирие на Донбассе: за весь день ни единого обстрела". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Боевики в Донецке жалуются на плохой транспорт и проблемы с топливом

Сегодня, 08:23

Жители города боятся, что их ожидает очередное повышение цен на проезд

Донбасс

фото с сайта znaj.ua

Боевики оживились, жарко было под Авдеевкой и на Светлодарской дуге

Сегодня, 07:00

Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ в Песках и под Станицей Луганской
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

США призвали Россию вывести войска с Донбасса

Вчера, 19:53

Наибольшую обеспокоенность у США вызывает тот факт, что от деятельности российских войск страдает мирное население

Донбасс

Фото: AFP

День на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов, ранен боец

Вчера, 19:09

Противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески

Украина

Фото: AFP

Боевики продолжают нарушать перемирие, ВСУ несут потери

Вчера, 06:45

При вражеском обстреле один украинский военный получил ранение

Донбасс

Фото: AFP

День на Донбассе: перемирие сегодня не нарушалось

19 Марта, 18:43

Украинские воины, которые выполняют задание на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника
Загрузка...