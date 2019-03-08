Перемирие на Донбассе: с начала суток боевики устроили один обстрел

Под огнем оккупантов оказались позиции ВСУ в районе Крымского

Фото: AFP

Перемирие на Донбассе: с начала суток боевики устроили один обстрел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg 2019-03-08T14:12:10+02:00 Донбасс Под огнем оккупантов оказались позиции ВСУ в районе Крымского

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 8 марта боевики устроили один обстрел украинских позиций, несмотря на объявленное перемирие. Под огнем боевиков оказались укрепления ВСУ в районе Крымского.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксирован один прицельный вражеский обстрел. С 10:20 в районе Крымского в направлении оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия", – сообщили в пресс-службе штаба ООС.

При этом в составе подразделений Объединенных сил обошлось без боевых потерь.

Днем ранее, 7 марта, боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив 119 боеприпасов.

Перед этим боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, дважды применив вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Также сообщалось, что на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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