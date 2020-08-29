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Перемирие на Донбассе: военные отчитались о ситуации на фронте

29 августа, 07:25

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Бойцы ВСУ продолжают соблюдать режим тишины

На Донбассе минувшие сутки, 28 августа, прошли спокойно – боевики не нарушали режим прекращения огня.

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Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

"Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – сообщили в ООС и отметили, что наши военнослужащие соблюдают условия прекращения огня.

При этом они готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны. Кроме того, тишина на Донбассе наблюдалась и с начала текущих суток, 29 августа.

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Ранее мы сообщали, что недавно на Донбассе погиб офицер ВСУ. В родном городе погибшего бойца объявили траур.

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Кроме того, в этом месяце сообщалось о гибели на Донбассе разведчика. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

Также смотрите сюжет о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС
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